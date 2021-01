Posticipo, il Como batte il Renate e vola in testa

lunedì, 25 gennaio 2021, 22:58

Il posticipo del lunedì valido per la prima di ritorno tra Come e Renate si è concluso sul risultato di 2-1 per il lariani che con questa vittoria scavalcano proprio il Renate e si portano in testa alla classifica.