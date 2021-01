Qui Crema, mister De Paola: "Contro la Lucchese, gara difficile"

sabato, 23 gennaio 2021, 14:15

Alla vigilia del match contro i rossoneri ha parlato anche il tecnico della Pergolettese, mister De Paola, che ai microfoni del sito ufficiale della società lombarda ha presentato così la gara: "“Sara’ una partita difficile, contro una formazione che arriva da 5 risultati utili consecutivi. Una squadra che ha messo in organico a gennaio diversi nuovi giocatori e si presentera’ al Voltini col coltello tra i denti. Noi, pero’, ci stiamo allenando bene. Sappiamo che sara’ una battaglia e l’affronteremo col nostro piglio combattivo, concentrati, corti, determinati, come abbiamo fatto domenica scorsa col Pontedera. Metteremo in campo l’anima per portare a casa un risultato importante.”