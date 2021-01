Qui Novara, dall'Arezzo ecco Bortoletti

giovedì, 28 gennaio 2021, 13:40

Nuovo arrivo in casa Novara che ha raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mirko Bortoletti. Il centrocampista, classe 1998, ha giocato la prima parte del campionato nell’Arezzo, siglando 3 reti in 10 presenze.