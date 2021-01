Qui Piacenza, esonerato mister Manzo

Altre notizie brevi

lunedì, 25 gennaio 2021, 22:58

Il posticipo del lunedì valido per la prima di ritorno tra Come e Renate si è concluso sul risultato di 2-1 per il lariani che con questa vittoria scavalcano proprio il Renate e si portano in testa alla classifica.

lunedì, 25 gennaio 2021, 17:12

Si sta muovendo qualcosa in uscita per quanto riguarda il mercato della Lucchese. Infatti Riccardo Moreo sembra essere entrato sul taccuino di Mantova e Pro Sesto. vedremo se l'attaccante nei prossimi giorni lascerà Lucca ovviamente con l'avallo del club.

lunedì, 25 gennaio 2021, 16:41

La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 244/DIV del 07.01.2021, ha disposto per la gara Lucchese-Novara la variazione di orario anticipando l'inizio del match alle ore 15 di domenica 31 gennaio.

domenica, 24 gennaio 2021, 19:55

Si sono concluse, in attesa del posticipo di lunedì, tutte le gare valide per la prima di ritorno. Ecco i risultati delle sette gare in programma oggi: