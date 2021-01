Recupero, il Como sbanca Alessandria

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 gennaio 2021, 17:50

Seduta pomeridiana per i rossoneri: sono rientrati in gruppo Petrovic e Marcheggiani mentre Bianchi sta lavorando ancora a parte. Non ha lavorato con i compagni Molinaro che ieri ha subito una forte contusione. Anche Benassi sta lavorando a parte così come Moreo, Convitto, Ceesay, Lo Curto e Falivene, a proposito...

martedì, 19 gennaio 2021, 18:44

La squadra si è ritrovata all'Acquedotto per un allenamento pomeridiano ed ha fatto un lavoro di forza, prima sul campo 1 e poi in "gabbia". Sta prendendo confidenza con i compagni l'ultimo arrivato Zennaro, che domenica dovrebbe essere convocato.

martedì, 19 gennaio 2021, 18:42

Il giudice sportivo della Serie C ha fermato per un turno il rossonero Matteo Meucci che era in diffida e domenica scorsa è stato nuovamente ammonito, duque il centrocampista sarà costretto a saltare la gara di Crema contro la Pergolettese.

martedì, 19 gennaio 2021, 12:30

Pergolettese-Lucchese, in programma domenica prossima a Crema, sarà diretta da Dario Madonia della sezione AIA di Palermo. Madonia sarà coadiuvato da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Benedetto Torraca di Spezia.