Rossoneri, una parte ha ripreso gli allenamenti

sabato, 2 gennaio 2020, 16:24

Una parte della rosa rossonera ha ricominciato a lavorare e ci riferiamo a Convitto, Molinaro, Forciniti, Dumancic, Falivene, Lionetti, Caccetta, Cellamare e Lo Curto. Insomma, tutti quei giocatori che non erano rientrati lo scorso 28 dicembre a cui la società aveva concesso di prolungare le vacanze vista la distanza delle loro città di provenienza. Il gruppo ha svolto un lavoro di corsa sotto lo sguardo vigile del vice allenatore Oliviero Di Stefano e del prof. Riccardo Guidi. Discorso diverso per Benassi, che sta lavorando ancora a parte insieme a Coluccio per riprendersi dall'infortunio ed è sulla via del recupero. Il tecnico Lopez ed il resto della rosa rientreranno a Lucca domani quando ci sarà il vero e proprio allenamento dell'anno a ranghi completi in vista della trasferta di Lecco dove ci sarà anche Kosovan, di rientro dalla squalifica, oltre al neo acquisto Marcheggiani.