Social Pro League, sedicesimi di finale: Lucchese ferma sullo 0 a 0 contro l’Alto Adige

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:59

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice dello scontro diretto saranno i tifosi, che voteranno la propria squadra del cuore permettendole di accedere agli ottavi di finale. Potete supportare e votare la vostra squadra del cuore tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ Nella parte sinistra del tabellone appare la sfida tra Lucchese e Alto Adige Sudtirol. Nelle ultime quattro partite giocate, i rossoneri in Lega Pro hanno totalizzato due pareggi, uno in trasferta a Livorno e uno in casa contro la Carrarese, una sconfitta contro l'Alessandria per 0 a 2 e una vittoria contro il Piacenza per 1 a 0. L'Alto Adige, invece, è reduce da un pareggio sul campo della Virtus Verona, da due vittorie, una conquistata in trasferta ad Arezzo e l'altra in casa contro il Legnago, e da una sola sconfitta, subìta contro la Triestina per 0 a 1. Nella nostra Social Pro League, il risultato tra Lucchese e Alto Adige Sudtirol è ancora fermo sullo 0 a 0, ma ancora c'è tanto tempo per recuperare! Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase a gironi, e si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan anche per la fase ad eliminazione diretta. La sfida è ancora lunga e c'è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che i sedicesimi di finale termineranno il 26 gennaio 2021, alle ore 15. Il 26 aprile 2021, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html