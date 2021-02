Dela Bernardina a Lucca solo giovedì: per lui niente trasferta di Grosseto

martedì, 2 febbraio 2021, 18:14

Gabriele Dalla Bernardina arriverà a Lucca domattina e quindi non sarà convocato per la partita di Grosseto. Da giovedì prossimo, il neo difensore rossonero si aggregherà ai suoi nuovi compagni. Per il momento non è noto quale numero sceglierà, ci sono due opzioni: prendere un numero occupato da uno di quei giocatori che non ci sono più oppure proseguire nella numerazione, in questo caso gli spetterebbe il numero 41.