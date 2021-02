Giudice sportivo: una giornata di stop a Emmanuello della Pro Vercelli

giovedì, 4 febbraio 2021, 18:17

Il giudice sportivo ha fermato per un turno, per somma di ammonizioni, il giocatore della Pro Vercelli Simone Emmanuello che dunque non sarà disponibile per la trasferta al Porta Elisa.