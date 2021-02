Montemagni (Lega): "Quali tempistiche per il nuovo stadio? Forse è più importante sapere il suo futuro che pensare a cambiarne il nome"

venerdì, 19 febbraio 2021, 19:15

"Ben venga il dibattito sul possibile cambio di denominazione dello stadio di Lucca- afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega -ma, probabilmente, sarebbe più interessante approfondire le dinamiche relative al futuro dell'impianto stesso". "C'è un progetto che dovrà essere vagliato - prosegue il consigliere - ma occorrerà capire anche le effettive tempistiche di eventuale realizzazione dell'opera". "La questione stadi in Toscana-precisa l'esponente leghista-è molto dibattuta, a partire da quello di Firenze e riteniamo che pure per quello lucchese ci debba essere, dunque, un ampio e variegato scambio di opinioni." "Sarà, pertanto, doveroso, a tempo debito-sottolinea la rappresentante della Lega-coinvolgere al massimo anche i tifosi." "Riguardo al nome-conclude il Consigliere-chiamandomi Elisa, ovviamente faccio il tifo per quello attuale...".