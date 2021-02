Ottava di ritorno, concluse tutte le gare del sabato

Altre notizie brevi

venerdì, 26 febbraio 2021, 07:49

Roberto Biancu, colonna dell'Olbia, in un lunga intervista a www.tuttomercatoweb.com ha parlato anche della prossima partita con la Lucchese: "La gara contro la Pro Vercelli è stata per noi importantissima, volevamo far punti e abbiamo cercato in tutti i modi quella scossa che poi ci ha permesso di centrare un...

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:20

L'ottava di ritorno del girone A della Serie C si giocherà tra sabato, domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:03

Allenamento all'Acquedotto per i rossoneri con mister Lopez ha fatto prima di tutto un lavoro tattico e poi una partitella a ranghi contrapposti a tutto campo. In vista della gara con l'Olbia non ci dovrebbero essere novità di formazione, anche se durante la partitella di oggi il trainer ha mischiato...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 14:19

Nel recupero valido per la quarta giornata di ritorno, l'Olbia (prossima avversaria dei rossoneri) ha battuto nettamente la Pro Sesto per 5-0.