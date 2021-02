Qui Acquedotto, i rossoneri subito in campo

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:41

Allenamento mattutino per la Lucchese. All'Acquedotto si sono ritrovati quei giocatori che non hanno giocato o hanno giocato poco ieri nella partita contro il Novara. Esercitazioni tecniche e partitella. È stato questo il menù che ha proposto lo staff rossonero. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano.