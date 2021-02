Altre notizie brevi

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:19

Utilizzare la crisi prodotta dal Covid-19 per definire una visione, una missione e un modello di business sostenibile. Lega Pro ha presentato oggi il Piano Strategico 2021 – 2024, un percorso di sviluppo con una visione che connota la stessa lega non solo sotto il profilo agonistico ma anche come...

sabato, 13 febbraio 2021, 18:24

Si sono concluse tutte le gare in programma oggi e valide per la quinta di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:34

La Lega Pro, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 12.02.2021 dalla società Pro Sesto; - delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana che ha...

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:38

La stagione 2020-2021 era iniziata con la presentazione del pallone “Connector”, che è riuscito a collegare 59 città, club e campi sportivi. Oggi, ecco il rinnovo della partnership per i prossimi 4 anni tra Lega Pro e Erreà Sport .