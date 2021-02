Quinta di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 febbraio 2021, 13:50

Alessandro Vichi, amministratore delegato della Lucchese, sarà l'ospite della diciottesima puntata di Curva Ovest in onda domani sera, giovedì, alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 9 febbraio 2021, 16:23

Como-Lucchese, in programma domenica prossima al Rigamonti, sarà diretta da Daniele Virgilio della sezione AIA di Trapani. Virgilio sarà coadiuvato da Marco Croce di Nocera Inferiore e Marco Orlando Ferraioli. Quarto uomo saarà Marco Maria Di Nosse.

domenica, 7 febbraio 2021, 22:24

Si sono concluse tutte le gare valide per la quarta di ritorno del girone A. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 6 febbraio 2021, 16:16

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Pro Sesto ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, preso atto dell’accordo intercorso tra le società interessate, la Lega Pro dispone che la gara...