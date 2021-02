Social Pro League, fase a tabellone, ultimo giorno di ottavi di finale: Lucchese ferma sullo 0 a 0 contro la Vibonese

mercoledì, 17 febbraio 2021, 17:41

Domani al via ai quarti di finale della Social Pro League. Le squadre che riusciranno a passare il turno negli ottavi entreranno nella fase successiva, disputando le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale. Mancano poche ore all'inizio della nuova fase di gioco. Ecco i risultati aggiornati sulle sfide attualmente in corso degli ottavi di finale. La Lucchese, con una pagina Facebook che conta circa 10.851 fan rispetto ai 16.595 della pagina della Paganese, è ora impegnata nella sfida diretta contro gli rossoblu. Al momento, il risultato è fermo sullo 0 a 0, ma c'è ancora tempo per votare per la propria squadra del cuore e permetterle di andare in vantaggio! A decretare la vincitrice di questa nuova sfida, infatti, saranno i tifosi che, da dodicesimo uomo sugli spalti, si trasformeranno nei protagonisti sul campo: saranno loro a stabilire chi vincerà i match e supererà le varie fasi del gioco dando un voto alle pagine Facebook delle squadre a confronto. Una vera e propria sfida nella sfida con scontri ad eliminazione diretta ad animare la competizione social in cui è l'affetto dei tifosi a fare la differenza. Potete supportare e votare la vostra squadra del cuore tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ In seguito alle prime eliminazioni dirette, sono ora 16 le compagini in gioco. Ecco tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Social Pro League: Lucchese – Vibonese, Feralpisalò – Pro Vercelli, Vis Pesaro – Foggia, Novara – Casertana, Modena – Paganese, Padova – Bisceglie, Pergolettese – Grosseto e Giana Erminio – Mantova.