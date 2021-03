Giudice sportivo: Tafa (Piacenza) squalificato per due turni

martedì, 30 marzo 2021, 16:35

Shaqir Tafa del Piacenza, prossimo avversario dei rossoneri, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo per "atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco".