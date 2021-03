Matteo Meucci nella Top11 di www.tuttoc.com

Altre notizie brevi

venerdì, 19 marzo 2021, 16:13

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Pergolettese; - della comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - ATS VALPADANA - Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia pervenuta in data 19.03.2021, nella quale, in seguito ”alle nuove positività riscontrate trai...

venerdì, 19 marzo 2021, 09:14

Lucchese-Pistoiese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste. Marini sarà coadiuvato da Roberto Terenzio di Cosenza e da Federico Votta di Moliterno. Quarto uomo sarà Francesco Luciani di Roma 1.

giovedì, 18 marzo 2021, 19:30

Si sono concluse le due gare di posticipo valido per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

giovedì, 18 marzo 2021, 13:55

La Lega Pro ha definito le date di un gruppo di partite di recupero che non erano state disputate: