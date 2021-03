Nona di ritorno, pareggiano Pro Sesto e Pro Patria

Altre notizie brevi

martedì, 2 marzo 2021, 08:39

Il rossonero Matteo Panati è stato inserito tra i migliori dell'ultimo turno di campionato nella Top11 di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "20 anni ancora da compiere, ma già tanta personalità. Sta crescendo gara dopo gara accumulando esperienza. Pareggia su calcio da fermo".

lunedì, 1 marzo 2021, 20:03

Alessandria-Carrarese, posticipo del lunedì valido per l'ottava di ritorno, è terminata con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa. I marmiferi, con questa sconfitta, escono almeno momentaneamente dalla griglia play off dove entra il Grosseto.

lunedì, 1 marzo 2021, 19:48

Con il cartellino giallo rimediato contro l'Olbia, il difensore rossonero Aniello Panariello è entrato in diffida: alla prossima ammonizione verrà squalificato.

lunedì, 1 marzo 2021, 14:57

I quarti di finale della Social Pro League sono in pieno svolgimento. Le squadre che hanno passato il turno negli ottavi di finale sono ora impegnate nella nuova fase di gioco del campionato social dedicato alla Serie C.