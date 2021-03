Pro Sesto, positivo al Covid un membro dello staff

sabato, 13 marzo 2021, 16:08

La Pro Sesto comunica che, a seguito dei tamponi effettuati ieri, è emersa nella giornata odierna una positività di un membro dello staff. I giocatori della Pro Sesto, in ritiro da ieri a Lucca, eseguiranno come da protocollo un giro di tamponi domenica mattina. La partita tra Lucchese e Pro Sesto è in programma domenica alle ore 15