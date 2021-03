Qui Pistoia, esonerato mister Riolfo: arriva Stefano Sottili

Altre notizie brevi

martedì, 9 marzo 2021, 19:30

La vicenda della ristrutturazione dello stadio cittadino non è passata inosservata nemmeno al TGR Toscana in onda oggi su Rai 3, infatti proprio oggi è stato mandato in onda un servizio in cui l'assessore allo sport Stefano Ragghianti ha parlato del progetto confermando che a breve ci sarà la conferenza...

martedì, 9 marzo 2021, 14:39

Lucchese-Pro Sesto, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Fabio Natilla della sezione AIA di Molfetta. Natilla sarà coadiuvato da Federico Pragliola di Terni e da Salvatore Emilio Buonocore di Marsala. Quarto uomo, Ermanno Feliciani di Teramo.

martedì, 9 marzo 2021, 08:25

Flavio Bianchi è stato inserito nella Top11 della settimana dal portale www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Come un rapace, induce all’errore Risaliti e piomba sul pallone respinto dalla traversa per depositarlo in fondo al sacco. Concede il bis dal dischetto raggiungendo la doppia cifra".

lunedì, 8 marzo 2021, 18:35

I quarti di finale della Social Pro League sono in pieno svolgimento. Le squadre che hanno passato il turno negli ottavi di finale sono ora impegnate nella nuova fase di gioco del campionato social dedicato alla Serie C.