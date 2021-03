Renate-Pergolettese rinviata al 7 aprile

venerdì, 19 marzo 2021, 16:13

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Pergolettese; - della comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - ATS VALPADANA - Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia pervenuta in data 19.03.2021, nella quale, in seguito ”alle nuove positività riscontrate trai i giocatori” si evidenzia “che il focolaio sia ancora in espansione”; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Renate-Pergolettese, in programma lunedì 22 marzo 2021, venga posticipata a mercoledì 7 aprile allo Stadio “Città di Meda”, Meda, con inizio alle ore 15.