Undicesima di ritorno, i risultati del sabato: perdono Giana e Livorno

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 16:08

La Pro Sesto comunica che, a seguito dei tamponi effettuati ieri, è emersa nella giornata odierna una positività di un membro dello staff. I giocatori della Pro Sesto, in ritiro da ieri a Lucca, eseguiranno come da protocollo un giro di tamponi domenica mattina.

venerdì, 12 marzo 2021, 12:54

Mancano quattro giorni all'inizio della semifinale della Social Pro League. Le squadre che hanno passato il turno negli ottavi di finale sono ora impegnate nei quarti di finale del campionato social dedicato alla Serie C.

venerdì, 12 marzo 2021, 08:27

Undicesima di ritorno che nel girone A si svolgerà in tre giorni. Ecco il programma completo delle gare:

giovedì, 11 marzo 2021, 16:39

Simone Pecorini della Pro Sesto è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo le gare di recupero disputate mercoledì. Pecorini non sarà dunque disponibile per la trasferta che i lombardi faranno al Porta Elisa domenica prossima.