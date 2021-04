Covid, rinviata al 21 aprile Pro Vercelli-Lecco

Altre notizie brevi

sabato, 10 aprile 2021, 17:16

Dura sconfitta per la Carrarese che nell'anticipo della sedicesima di ritorno è stata sconfitta in trasferta dall'Albinoleffe per 3-0. Apuani, avversari dei rossoneri domenica 11 aprile, che finiscono il match in dieci per l'espulsione di Ermacora.

venerdì, 9 aprile 2021, 18:09

Il difensore del Livorno Edoardo Blondett ha parlato dell'imminente derby con i rossoneri durante una videoconferenza: "Su chi dobbiamo fare la corsa? La Pro Sesto è una delle squadre indicate, visto che avremo anche lo scontro diretto da giocare.

giovedì, 8 aprile 2021, 15:09

Una sfida agguerritissima quella tra Lucchese e Modena: non sono passate neanche 24 ore dal 2 a 1 conquistato dalle Pantere che i gialloblù hanno subito reagito allo svantaggio, siglando la rete del 2 a 2 che porta la sfida in parità.

giovedì, 8 aprile 2021, 09:54

Sedicesima di ritorno, quart'ultima di campionato, che nel girone A andrà in scena tra sabato e domenica prossimi. Ecco le gare in programma: