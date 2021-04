Finale Social Pro League: Modena sigla la rete del 3 a 3 contro la Lucchese

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:55

Finale della Social Pro League: le due sfide dirette della semifinale hanno eletto vincitrici Lucchese e Modena, che adesso si stanno dando battaglia nel round finale del nostro gioco social dedicato alla Serie C. Una sfida agguerritissima quella tra Lucchese e Modena. I gialloblù, dopo lo svantaggio del 3 a 2, hanno segnato il gol della parità e si sono portati sul 3 a 3 contro la Lucchese. La finale è in pieno svolgimento, c'è ancora tempo per votare per la propria squadra del cuore e per permetterle di vincere questa edizione della Social Pro League.

Potete supportare e votare le squadre di Serie C tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ Sarà possibile votare per il proprio club fino al 26 aprile 2021, giorno di chiusura della competizione in cui si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html