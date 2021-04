Lionetti si ferma, squadra che si allena al Porta Elisa

Altre notizie brevi

venerdì, 23 aprile 2021, 18:56

Cinque squalificati e ora anche il portiere ko: con una nota il Lecco comunica che durante la partita Lecco-Olbia, il portiere bluceleste Marco Pissardo ha subìto una lesione di II grado al bicipite femorale destro.

venerdì, 23 aprile 2021, 08:32

Penultima di campionato che nel girone A della Serie C sarà disputata in contemporanea alle ore 15 di domenica. Ecco tutte le gare in programma:

giovedì, 22 aprile 2021, 19:04

Mancano solo cinque giorni alla fine di questa edizione della Social Pro League. La finale tra Lucchese e Modena è in pieno svolgimento: i due club si stanno dando battaglia nel round finale del gioco social dedicato alla Serie C.

giovedì, 22 aprile 2021, 17:00

E' terminata sul risultato di 1-1 la gara di recupero valida per la tredicesima di ritorno tra Juventus B e Olbia. Con questo recupero, manca soltanto Pontedera-Pro Vercelli per mettere in pari il calendario del girone A.