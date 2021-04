Giudice sportivo, Benassi entra in diffida

Altre notizie brevi

martedì, 6 aprile 2021, 13:30

Lucchese-Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gianpiero Miele della sezione AIA di Nola. Miele sarà coadiuvato da Khaled Bahri di Sassari e da Andrea Niedda di Ozieri. Quarto uomo, Valerio Maranesi di Ciampino.

lunedì, 5 aprile 2021, 19:39

Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, sarà ospite della prossima puntata di Curva Ovest, in programma giovedì alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

sabato, 3 aprile 2021, 22:24

Nel posticipo serale della quindicesima di ritorno, l'Alessandria si è imposta per 2-0 nei confronti della Juventus B.

sabato, 3 aprile 2021, 14:23

Carrarese-Como, anticipo delle 12,30 valido per la quindicesima di ritorno si è concluso sul risultato di 1-0 per gli ospiti. Padroni di casa che hanno concluso la gara in nove uomini.