Quindicesima di ritorno: nell'anticipo delle 12,30, il Como espugna Carrara

sabato, 3 aprile 2021, 14:23

Carrarese-Como, anticipo delle 12,30 valido per la quindicesima di ritorno si è concluso sul risultato di 1-0 per gli ospiti. Padroni di casa che hanno concluso la gara in nove uomini.