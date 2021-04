Terzultima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 15 aprile 2021, 18:56

Guido Pagiuca non è più l'allenatore della Pianese, l'ex tecnico rossonero è stato esonerato per motivi disciplinari come recita il comunicato stampa della società bianconera che di riportiamo di seguito. La decisione è maturato dopo che il trainer è stato squalificato per tre giornate nella gara di domenica scorsa contro...

mercoledì, 14 aprile 2021, 16:54

Nel recupero valido per la nona di ritorno, l'Olbia, sul proprio terreno, ha travolto per 3-0 il Como che rimane comunque primo con un punto di vantaggio sulla Pro Vercelli.

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:55

Finale della Social Pro League: le due sfide dirette della semifinale hanno eletto vincitrici Lucchese e Modena, che adesso si stanno dando battaglia nel round finale del nostro gioco social dedicato alla Serie C. Una sfida agguerritissima quella tra Lucchese e Modena.

martedì, 13 aprile 2021, 17:21

Esonero anche in casa Pergolettese, dove la società ha rimosso il tecnico Luciano De Paola dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra che fino al termine dell’attuale campionato è stata affidata all’allenatore in seconda, Fiorenzo Mario Albertini.