Calcagno (AIC): "Qualche squadra di C non riuscirà a iscriversi, ma il sistema reggerà"

martedì, 18 maggio 2021, 21:28

Umberto Calcagno, presidente dell'AIC ha commentato a www.tuttomercatoweb.com la questione iscrizioni: "Oggi abbiamo una crisi congiunturale e dei decreti statali che non ci permetteranno comunque di essere così tanto rigorosi come avremmo voluto. La nostra responsabilità è ovviamente la regolarità dei campionati ma come sapete abbiamo decreti che prevedono da un lato la sterilizzazione delle perdite del 2020, dall'altro la possibilità di rivalutare patrimonialmente i calciatori. Le norme sulle iscrizioni ai campionati non potevano e non possono non tenere conto di queste norme statali. Quindi da un certo punto di vista un po' di timore su ciò che andremo ad affrontare c'è da parte di tutti ma non si può oggettivamente immaginare di fare diversamente. Il sistema della Serie C, però, credo che possa avere la sua stabilizzazione anche in un periodo difficile come questo. Fisiologicamente 4-5 squadre ogni anno non vengono iscritte al campionato ma questo non significa che non ci sia un ricambio, vista la presenza di riammissioni e ripescaggi. Credo che in questo ambito non si debba temere a livello di tenuta generale".