Qui Pistoia, i tifosi chiedono chiarezza alla società arancione

Altre notizie brevi

domenica, 16 maggio 2021, 12:09

Per il prossimo campionato di serie C sono in ballo quattro ipotesi di composizione dei gironi: lo ha confermato a www.tuttoc.com il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli:"Abbiamo terminato il lavoro di predisporre la commissione per la composizione dei gironi.

sabato, 15 maggio 2021, 19:40

Si sono disputate nel pomeriggio due delle tre gare di spareggio valide per la permanenza in serie C, la terza, ovvero Fano-Imolese, è stata rinviata causa contagi covid. Ecco i risultati delle altre due partite:

venerdì, 14 maggio 2021, 15:14

Wladimiro Falcone, l'ex rossonero che ha trascorso la stagione appena terminata nel Cosenza retrocesso in C, verrà con ogni probabilità controriscattato dalla Sampdoria: lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A quel punto, la società blucerchiata inizierà le trattative per la sua nuova destinazione.

mercoledì, 12 maggio 2021, 09:09

Lunga intervista del presidente rossonero Bruno Russo a www.tuttoc.com durante la quale il numero uno della Lucchese è tornato a parlare anche della possibile riammissione: "Noi chiaramente ci iscriveremo in Serie D, quello è il nostro campionato di competenza poi una volta finiti i campionati se c'è la possibilità di...