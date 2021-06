Lucchese, il 31 luglio fissata amichevole con l'Entella

lunedì, 28 giugno 2021, 15:27

La Lucchese sarà impegnata in un’amichevole di livello sabato 31 luglio alle ore 17 a Tavarone, una località ligure in provincia di La Spezia. L’avversaria di turno sarà la Virtus Entella appena retrocessa in Serie C e guidata da Gennaro Volpe. A comunicarlo è stato il sito ufficiale della Virtus Entella che ha reso noto anche le altre amichevoli. Aspettiamo comunicazioni ufficiali anche dalla Lucchese. certo che questo sarà un avversario di ottima levatura per la squadra di Pagliuca. In questi giorni sarà decisa anche la sede del ritiro, ma la soluzioni più probabile è quella della permanenza in sede, tra stadio, Acquedotto e Santocchio. Nella prossima settimana sono attese comunicazioni sul programma delle amichevoli dei rossoneri.