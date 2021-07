Graduatoria ripescaggi, secondo Notiziario.com, la Lucchese è seconda

giovedì, 1 luglio 2021, 14:25

Dopo che sono scaduti i termini per le società di Lega Pro per presentare la domanda di iscrizione, la redazione di notiziariocalcio.com ha ipotizzato una graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Secondo i criteri per i ripescaggi, le nove vincitrici dei playoff di serie D andranno a formare una graduatoria, frutto principalmente della media punti; a queste vanno aggiunte, alternando, le retrocesse dalla Lega Pro.

Di seguito la graduatoria redatta da NotiziarioCalcio.com:

1) Aglianese

2) Lucchese

3) FC Messina o Acr Messina (sabato l'ultima giornata)

4) Arezzo

5) Latina

6) Pistoiese

7) Castellanzese

8) Fano

9) Trastevere

10) Cavese

11) Arzignano

12) Bisceglie

13) Pineto