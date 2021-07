Ripescaggio, anche la Pistoiese presenterà domanda

venerdì, 16 luglio 2021, 14:19

Anche la Pistoiese, retrocessa sul campo, presenterà domanda di ripescaggio in C: la conferma arriva dal presidente degli arancioni Orazio Ferrari che ha scritto una lunga lettera aperta: "Tutto quello che poteva essere fatto è stato dunque azionato con grande sacrificio ed impegno economico, non resta che attendere gli sviluppi in seno alla FIGC per capire se ci sarà lo spazio necessario per il ripescaggio della US Pistoiese 1921. Il mio primo ringraziamento, cronologicamente parlando, va al nostro sindaco che si è adoperato come garante per ricevere le manifestazioni di interesse di potenziali nuove proprietà, al Dott. Bonechi che ha dato il supporto professionale, poi a Vannucci, a Fagni ed a Cappellini-Bonechi per aver garantito e anticipato il proprio sostegno finanziario per la stagione sportiva 2021/2022, così da contribuire concretamente alla presentazione della domanda di ripescaggio".