Serie C, il Gozzano rinuncia

martedì, 6 luglio 2021, 20:10

Con la rinuncia del Gozzano e la proroga al 13 luglio 2021 per l’Acr Messina, alla data del 5 luglio 2021, sono pervenute in Lega Pro da parte delle neopromosse dalla Serie D, 7 domande di ammissione complete della relativa documentazione, nello specifico: Campobasso, Fiorenzuola, Monterosi, Aquila Montevarchi, Seregno, Taranto e Trento. Questo è il quadro che è stato certificato durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro che si è riunito oggi in video conferenza. Su queste società, unitamente alle altre 51 società che hanno depositato la domanda di ammissione entro il termine dello scorso 28 giugno, andrà a pronunciarsi la Covisoc, che terminerà il proprio percorso di verifica il prossimo giovedì 8 luglio. “Sono dispiaciuto per il Gozzano, si poteva andare a sanare una vicenda che personalmente mi ha addolorato” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. “Quanto alle verifiche da parte di Covisoc, vedremo a breve cosa ne scaturirà. Questa è stata una stagione complicata dal punto di vista legislativo, e torna ancora una volta un tema già sollevato in passato che riporto in vita con una battuta, è meglio prendere un giocatore in meno e investire sulla qualità della struttura societaria”.