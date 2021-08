Coppa Italia, il giudice sportivo non omologa due gare

martedì, 24 agosto 2021, 18:14

Problemi non solo per la Lucchese: il giudice sportivo della Lega Pro non ha omologato non solo il risultato di Legnago-Lucchese per il ricorso dei veneti circa l'impiego di un giocatore rossonero squalificato, ma anche quello di FeralpiSalò-Pro Patria. "Preso atto del ricorso presentato dalla società FERALPISALO’ in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della soc. PRO PATRIA, – si legge nel comunicato ufficiale – sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati. Preso atto del ricorso presentato dalla società LEGNAGO in relazione ad una eventuale posizione irrego- lare di un calciatore della soc. LUCCHESE, sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati".