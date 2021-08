Domani, su Noitv, puntata speciale di Curva Ovest

giovedì, 5 agosto 2021, 15:32

Domani sera ci sarà una puntata speciale di Curva Ovest con inizio alle ore 21. In questa puntata condotta da Guido Casotti e con la partecipazione dell’opinion leader Giulio Castagnoli, si parlerà delle vicende rossonere e del ripescaggio in Serie C.