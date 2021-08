Imolese-Lucchese, dirige Canci di Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 24 agosto 2021, 18:14

Problemi non solo per la Lucchese: il giudice sportivo della Lega Pro non ha omologato non solo il risultato di Legnago-Lucchese per il ricorso dei veneti circa l'impiego di un giocatore rossonero squalificato, ma anche quello di FeralpiSalò-Pro Patria.

martedì, 24 agosto 2021, 14:55

L'allenamento congiunto in programma domani (mercoledì) a Porcari alle ore 20,30 tra Academy Porcari e Lucchese sarà con accesso gratuito ma all'ingresso sarà comunque richiesto il green pass: lo comunica la stessa società rossonera.

lunedì, 23 agosto 2021, 23:29

Secondo una indiscrezione riportata dal portale www.tuttoc.com, la vittoria sul campo della Lucchese in Coppa Italia contro il Legnago di sabato scorso sarebbe a rischio. La società veneta, infatti, secondo quanto riporta Tuttoc.com, avrebbe presentato ricorso, perché la Lucchese avrebbe schierato un giocatore che era squalificato nella competizione e il...

lunedì, 23 agosto 2021, 18:03

La Lucchese dopo la bella vittoria di Legnago ha ripreso ad allenarsi al campo dell'Acquedotto in vista della prima gara di campionato contro l'Imolese. È ritornato ad allenarsi con il gruppo anche Panati che era comunque già in panchina a Legnago con i compagni.