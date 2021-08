L'ex Bianchi titolare in coppa Italia con la maglia del Genoa

Altre notizie brevi

giovedì, 12 agosto 2021, 21:18

Il Fano, dopo il pronunciamento negativo del Collegio di Garanzia del Coni, non si arrende e preannuncia ricoroso davanti al Tar del Lazio per provare a essere ripescato in serie C. Secondo la società marchigiana, dopo l’esame della documentazione dei ripescaggi, sarebbe emerso un differente trattamento e ha già conferito...

giovedì, 12 agosto 2021, 18:48

Spunta un altro nome per il mercato rossonero, quello di Manuele Malotti. L'esterno offensivo classe '97 nato a Firenze, si è svincolato dal Novara ed è conteso anche da Pistoiese, Teramo e Lecco.

giovedì, 12 agosto 2021, 17:28

La Lega Pro ha ufficializzato le date del primo turno di Coppa Italia di Serie C: Legnago-Lucchese si disputerà alle 17,30 di sabato 21 agosto allo stadio Sandrini di Legnago. La gara è a eliminazione diretta.

mercoledì, 11 agosto 2021, 16:14

Il Collegio di Garanzia dello Sport nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2021, presentato, in data 6 agosto 2021, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), nonché nei confronti dell'U.S.