Prima di campionato, concluse tutte le gare della domenica

Altre notizie brevi

sabato, 28 agosto 2021, 22:28

Prime gare concluse nel girone dei rossoneri che ha visto oggi gli anticipi della prima giornata. Ecco i risultati:

sabato, 28 agosto 2021, 07:57

"Mi spiace per la Lucchese ma la lista degli squalificati era chiara. La partita noi abbiamo giocata bene all'inizio e loro sono stati bravi a sopportare il nostro pressing poi però siamo calati": lo sostiene in una intervista rilasciata a www.tuttoc.com il direttore generale del Legnago Mario Pretto.

venerdì, 27 agosto 2021, 12:42

In occasione della gara Imolese Calcio 1919 – LUCCHESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per domenica 29 agosto alle ore 20.30.

giovedì, 26 agosto 2021, 17:27

La Serie C di calcio torna infatti su Sky Sport dove saranno disponibili non solo i match del campionato della stagione regolare, fino ad un massimo di 8 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro, di play off e play out e di Supercoppa, nonché tutte quelle...