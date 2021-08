Ripescaggio, il Fano ricorre al Tar del Lazio

giovedì, 12 agosto 2021, 21:18

Il Fano, dopo il pronunciamento negativo del Collegio di Garanzia del Coni, non si arrende e preannuncia ricoroso davanti al Tar del Lazio per provare a essere ripescato in serie C. Secondo la società marchigiana, dopo l’esame della documentazione dei ripescaggi, sarebbe emerso un differente trattamento e ha già conferito mandato ai propri legali al fine di ricorrere al competente TAR del Lazio, nonché segnalare l’accaduto alla magistratura ordinaria.