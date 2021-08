Salta l'amichevole con l'Entella

Altre notizie brevi

martedì, 10 agosto 2021, 11:35

Il Presidente Federale - visto il Comunicato Ufficiale n.52/A del 7 agosto 2021 con il quale è stato integrato l’organico del Campionato di Serie C 2021/2022 con l’ammissione delle società Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:21

La Lega Pro ha definito il quadro dei turni di Coppa Italia di Serie C: la Lucchese, il 21 agosto prossimo, sarà impegnata fuori casa nel primo turno della competizione contro il Legnago Salus, formazione della provincia di Verona. Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.

lunedì, 9 agosto 2021, 15:05

A margine del consiglio direttivo che ha deciso i gironi della Serie C, c'è da registrare la presa di posizione di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che si è dichiarato favorevole allo stop di ripescaggi e riammissioni: “Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie...

domenica, 8 agosto 2021, 19:45

Si è aggiunto al gruppo Daniel Dumbravanu, difensore centrale moldavo classe 2001 vicinissimo alla firma. Arriverà in prestito dal Genoa dove ha esordito lo scorso anno in Coppa Italia ed è stato convocato diverse volte in campionato.