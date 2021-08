Settore giovanile, ecco tutte le date dei raduni

Altre notizie brevi

martedì, 24 agosto 2021, 19:16

In relazione alla gara Legnago – Lucchese del 21.08.2021 ed al ricorso presentato dalla società Legnago, Il giudice sportivo presso la Lega Pro, ai sensi dell’art. 67.6 del CGS, fissa la data in cui assumerà la relativa pronuncia per il giorno lunedì 30 agosto 2021.

martedì, 24 agosto 2021, 18:14

Problemi non solo per la Lucchese: il giudice sportivo della Lega Pro non ha omologato non solo il risultato di Legnago-Lucchese per il ricorso dei veneti circa l'impiego di un giocatore rossonero squalificato, ma anche quello di FeralpiSalò-Pro Patria.

martedì, 24 agosto 2021, 14:55

L'allenamento congiunto in programma domani (mercoledì) a Porcari alle ore 20,30 tra Academy Porcari e Lucchese sarà con accesso gratuito ma all'ingresso sarà comunque richiesto il green pass: lo comunica la stessa società rossonera.

martedì, 24 agosto 2021, 14:36

Imolese-Lucchese, gara d'inizio del campionato dei rossoneri e in programma domenica prossima, sarà diretta da Matteo Canci della sezione AIA di Carrara. Canci sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto uomo, Davide Di Marco di Campino.