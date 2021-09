Entella-Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

giovedì, 9 settembre 2021, 13:53

Entella-Lucchese, i tifosi rossoneri potranno acquistare in prevendita i biglietti nella Gradinata Nord (settore ospiti) al prezzo di 9 euro diritto di prevendita incluso: on-line sul sito : https://www.etes.it/sale/event/79295/virtus%20entella%20-%20lucchese. La vendita libera dei biglietti per i tifosi ospiti terminerà alle ore 19 di sabato. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass (o in formato cartaceo o in formato digitale).