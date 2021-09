Lucchese Club Camigliano: "Ci uniamo al dolore per la scomparsa di Paolo Carina"

Altre notizie brevi

sabato, 4 settembre 2021, 20:56

La Lucchese 1905 si unisce al dolore per la scomparsa di Paolo Carina, storico e fedelissimo tifoso rossonero: "Per oltre mezzo secolo un riferimento per tutti i supporters rossoneri ed un sostegno costante per la squadra del suo cuore.Alla famiglia ed ai cari le più sentite condoglianze della società".

sabato, 4 settembre 2021, 08:47

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma allo stadio comunale “Porta Elisa”.

venerdì, 3 settembre 2021, 17:55

La Lucchese informa che in via straordinaria, per permettere a tutti i tifosi rossoneri di sostenere i propri colori, la biglietteria presso il point allo stadio Porta Elisa sarà aperta anche domenica 5 settembre, dalle ore 11 alle ore 15.

venerdì, 3 settembre 2021, 08:24

L'attaccante rossonero Nicola Nanni ha disputato l'intera gara valida per le qualificazioni mondiali tra Andorra e San Marino termiata 2-0 per i padroni di casa. Solo panchina, invece, per Dumbravanu che era impegnato con la Moldavia.