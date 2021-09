Mister Viali: "Abbiamo retto bene e siamo nella ripresa si è chiusa la partita"

domenica, 5 settembre 2021, 20:28

L'allenatore del Cesena Viali è abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi e commenta così la gara:"Il primo quarto d'ora la nostra parte più brutta, sapevamo che la Lucchese avrebbe pressato alto e noi abbiamo subito un po' troppo, dopo siamo venuti fuori e abbiamo avuto più spazi e l'occasione con Zecca, poi abbiamo dormito un po' sul gol della Lucchese ma nella ripresa siamo ripartiti bene e abbiamo chiuso la partita. Nel finale abbiamo accusato un po' di stanchezza ma abbiamo retto bene. I rossoneri? Hanno giocato in modo simile alla partita di Imola e ci eravamo preparati, non mi aspettavo questi interpreti però. Gli ex rossoneri come stanno andando? Bene, Bortolussi non è al top di condizione ma crea sempre tanto ed è fondamentale per me, appena si sbloccherà riprenderà la sua corsa per il titolo di capocannoniere come l'anno scorso".