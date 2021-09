Nanni, ancora una gara da titolare nelle qualificazioni al Mondiale

giovedì, 9 settembre 2021, 08:37

Ancora una gara da titolare per l'attaccante rossonero Nicola Nanni che ha disputato tutti i 90' della partita di qualificazione ai Mondiali che San Marino ha giocato e perso per 5-0 in Albania.