Quarta di campionato, i risultati degli anticipi: travolta l'Entella

Altre notizie brevi

sabato, 18 settembre 2021, 19:04

Inaugurazione per la Real Academy Lucca del campo di San Cassiano: la Lucchese ha stretto un accordo di collaborazione con questa realtà e sul campo di San Cassiano si allenerà la squadra femminile della Lucchese mentre sul campo di San Vito, anche questo in dotazione alla Real Academy Lucca, si...

venerdì, 17 settembre 2021, 17:48

Olbia pronta a sbarcare a Livorno per il match di domenica contro la Lucchese, il tecnico Max Canzi ha incontrato i cronisti per la consueta conferenza stampa pre gara: "La Lucchese? Ha un allenatore esperto e preparato che di certo non sottovaluterà questo impegno. Noi prepariamo la partita in un...

giovedì, 16 settembre 2021, 07:13

Quarta di campionato di andata che nel girone B si disputerà tra sabato e domenica prossimi. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 14 settembre 2021, 12:38

Lucchese-Olbia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Gigliotti della sezione AIA di Cosenza. Gigliotti sarà coadiuvato da Michele Collavo di Treviso e da Simone De Nardi di Conegliano. Quarto uomo, Alessio Marra di Mantova.