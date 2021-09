Real Academy Lucca e Lucchese, nuova sinergia

Altre notizie brevi

sabato, 18 settembre 2021, 19:21

Si sono conclusi i due anticipi del girone B validi per la quarta giornata di andata, ecco i risultati:

venerdì, 17 settembre 2021, 17:48

Olbia pronta a sbarcare a Livorno per il match di domenica contro la Lucchese, il tecnico Max Canzi ha incontrato i cronisti per la consueta conferenza stampa pre gara: "La Lucchese? Ha un allenatore esperto e preparato che di certo non sottovaluterà questo impegno. Noi prepariamo la partita in un...

giovedì, 16 settembre 2021, 07:13

Quarta di campionato di andata che nel girone B si disputerà tra sabato e domenica prossimi. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 14 settembre 2021, 12:38

Lucchese-Olbia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Gigliotti della sezione AIA di Cosenza. Gigliotti sarà coadiuvato da Michele Collavo di Treviso e da Simone De Nardi di Conegliano. Quarto uomo, Alessio Marra di Mantova.