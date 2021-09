Sesta di andata, concluse le prime quattro gare

Altre notizie brevi

martedì, 28 settembre 2021, 22:57

Si sono concluse anche le sei gare previste in notturna e valide per la sesta giornata di andata. Ecco i risultati:

lunedì, 27 settembre 2021, 14:55

Lucchese-Teramo, in programma domani al Porta Elisa, sarà diretta da Simone Taricone della sezione AIA di Perugia. Taricone sarà coadiuvato da Pio Carlo Cataneo di Foggia e da Marco Colaianni di Bari. Quarto uomo, Senthuran Lingamoorthy di Genova.

domenica, 26 settembre 2021, 18:50

Nel terzo turno di Coppa Italia femminile la Lucchese ha perso per 2 a 1 contro l'Arezzo. Il gol rossonero è stato segnato da Manganiello al 90'.

domenica, 26 settembre 2021, 10:46

Nemmeno il tempo di archiviare la quinta di campionato, che in Serie C va in scena il turno infrasettimanale valido per la sesta di andata. Ecco nel girone B tutte le gare in programma martedì 28 settembre: