Decima di andata, il programma delle gare

Altre notizie brevi

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:12

Fermana-Lucchese, in programma martedì 19 ottobre, sarà arbitrata da Kevin Bonacina della seziona AIA di Bergamo. Bonacina sarà coadiuvato da Alessio Miccoli di Lanciano e Andrea Sprezzola di Mestre. Quarto uomo, Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

lunedì, 18 ottobre 2021, 12:59

Con il cartellino giallo rimediato a Pontedera, Francesco Fedato è entrato in diffida per il giudice sportivo: alla prossima sanzione verrà squalificato.

domenica, 17 ottobre 2021, 18:17

La Lucchese ha rimediato una sconfitta interna per 4 a 1 contro l'Arezzo ma il risultato non rende giustizia alla prestazione delle rossonere. Il gol della Lucchese è stato segnato da Bengasi che aveva accorciato le distanze portandosi sul 2 a 1, poi negli ultimi minuti sono stati segnati gli...

domenica, 17 ottobre 2021, 18:02

Trasferta non troppo felice per gli Under 17 e Under 15 Nazionali che a Viterbo hanno rispettivamente pareggiato per 1-1 e perso per 2-0 con i pari età delle Viterbese nella terza di andata.